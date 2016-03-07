​Обнародована таблица игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана

7 марта, 2016 18:41

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародована таблица игр XXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, 4 из предстоящих 13 марта встреч начнутся одновременно. Только встреча в Сумгайыте планируется на другое время. 13 марта (воскресенье) 15:00. "Кяпяз" – "Хазар-Лянкяран" Гянджинский городской стадион 15:00. AZAL – "Нефтчи" Баку, "AZAL Arena" 15:00. "Габала" – "Зиря" Габалинский городской стадион (прямая трансляция/CBC Sport) 15:00. "Интер" – "Раван" Баку, "İnter Arena" 17:30. "Сумгайыт" – "Карабах" Сумгайыт, "Kapital Bank Arena" (прямая трансляция/CBC Sport).