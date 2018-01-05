 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована сумма заработка Просинечки на посту главного тренера сборной Боснии и Герцоговины

    ​Если команда пробьется в ЕВРО-2020, хорватский специалист получит премию в размере 300 тыс. евро

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована финансовая сторона контракта с новым главным тренером сборной Боснии и Герцоговины Робертом Просинечки. 

    Как сообщает Report со ссылкой на sport.ba, ежемесячно хорватский специалист будет получать 15 тыс. евро, что в год составляет 180 тыс. евро. Если сборная пробьется на Чемпионат Европы-2020, главный тренер получит премию в размере 300 тыс. евро.
    Отметим, что во время работы со сборной Азербайджана Просинечки вместе с помощниками в год получали 1,2 млн. евро. Утверждается, что АФФА предложила 49-летнему хорватскому наставнику новый контракт на 1,5 млн. евро, однако тот отказался, мотивировав тем, что сделал все возможное в сборной Азербайджана.
    Таким образом, согласно контракту, Роберт Просинечки вместе со своими помощниками – Горданом Ципричем и Драганом Спасичем будет тренировать сборную Боснии и Герцоговины до конца отборочного цикла к Чемпионату Европы-2020.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi