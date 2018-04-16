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    Обнародован список футболистов, выступавших на 5-ти крупных чемпионатах Европы в течение длительного времени

    Список возглавляет 40-летний вратарь итальянского Ювентуса Джанлуиджи Буффон

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Международный центр спортивных исследований (CIES) подготовил список футболистов, выступавших на 5-ти крупных чемпионатах Европы в течение длительного времени.

    Как сообщает Report, список возглавляет 40-летний вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

    Опытный голкипер уже 17 сезонов защищает честь туринской команды.

    На втором месте - футболист итальянской команды "Кьево" Серджио Пеллисье. 39-летний нападающий выступал в команде 16.5 сезонов.

    На третьем месте - футболист испанской "Барселоны" Андрес Иньеста. 34-летний полузащитник играет в составе каталонской команды уже 16 сезонов. 

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