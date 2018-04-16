Обнародован список футболистов, выступавших на 5-ти крупных чемпионатах Европы в течение длительного времени

16 апреля, 2018 19:22

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Международный центр спортивных исследований (CIES) подготовил список футболистов, выступавших на 5-ти крупных чемпионатах Европы в течение длительного времени. Как сообщает Report, список возглавляет 40-летний вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Опытный голкипер уже 17 сезонов защищает честь туринской команды. На втором месте - футболист итальянской команды "Кьево" Серджио Пеллисье. 39-летний нападающий выступал в команде 16.5 сезонов. На третьем месте - футболист испанской "Барселоны" Андрес Иньеста. 34-летний полузащитник играет в составе каталонской команды уже 16 сезонов.

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