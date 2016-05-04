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    Обнародован состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы

    В распоряжении Тебриза Гасанова будут 20 футболистов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана на предстоящем в Баку чемпионате Европы по футболу U17.

    Как сообщает Report, во время турнира в распоряжении главного тренера Тебриза Гасанова будут 20 футболистов.

    Это - Кямран Ибрагимов, Эльчин Асадов, Пилага Мехтиев (все трое из "Нефтчи"), Джейхун Мухтарлы, Сулейман Ахмедов, Надир Гасымов (все трое из "Интера"), Юсиф Гасанов, Ибрагим Гадирзаде ("Хазар-Лянкяран"), Риджат Гараев ("Сумгайыт"), Фарид Набиев ("Габала"), Мамед Гусейнов ("Карабах"), Эге Атлам, Гусейн Сейлигли, Метин Гюлер (все трое из "Бешикташа"), Исмаил Каракаш, Догукан Оксюз ("Трабзонспор"), Барыш Эрикчиэр ("Рот-Вайсс Эссен" Германия), Мурад Махмудов ("Лейпциг" Германия).

    В качестве запасных игроков в составе сборной игроки Мурад Попов ("Габала") и Бахадур Газыев ("Нефтчи").

    Отметим, что сборная Азербайджана будет бороться в той же группе, что и сборные Португалии, Бельгии и Шотландии. 

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