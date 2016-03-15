​Обнародован состав российской сборной на игре с Азербайджаном

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав российской сборной U-21 на отборочных групповых матчах ЕВРО-2017, которые пройдут с Азербайджаном и Германией.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, главный тренер Николай Писарев включил в состав 24 футболиста, среди которых есть также уроженцы Азербайджана Аяз Гулиев и Рамиль Шейдаев.

Вратари: Михаил Бородко ("Енисей"), Александр Селихов ("Амкар").

Защитники: Дмитрий Живоглядов ("Динамо", Москва), Илья Зуев ("Зенит"), Вячеслав Караваев ("Яблонец", Чехия), Александр Клещенко, Денис Якуба (оба "Кубань"), Максим Куфтин ("Строгино"), Айдар Лисинков ("Спартак"), Виталий Лисцов ("Бенфика", Португалия), Александр Серасхов ("Сокол").

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба "Локомотив"), Алексей Гасилин ("Шалке", Германия), Аяз Гулиев, Артем Тимофеев (оба "Спартак"), Дмитрий Ефремов ("Слован", Чехия), Роман Зобнин, Александр Ташаев (оба "Динамо", Москва), Аршак Корян ("Витесс", Голландия), Илья Петров ("Волга").

Нападающие: Николай Комличенко ("Краснодар"), Камил Муллин ("Сокол"), Рамиль Шейдаев ("Рубин").

Российская сборная соберется 21 марта.

По словам Н.Писарева, команда хорошо подготовится к предстоящей 24 марта на ростовском стадионе "Олимп" игре с Азербайджаном. Встреча с командой Германии состоится спустя 5 дней.

Отметим, что российско-азербайджанский матч начнется в 20:30 по бакинскому времени. На прошедшей 17 ноября 2015 года встрече между этими командами победу одержали владельцы поля с большой разницей в счете - 3:0. После этого результата Дмитрия Хомуха отстранили с поста главного тренера российской сборной и на его место назначили Николая Писарева. В настоящее время набравшая на 7 играх 6 очков сборная Азербайджана находится на 4-ом месте, а Россия в 4 играх набрала 3 очка и заняла 5-ю ступень. Возглавляет турнирную таблицу Германия с 15-ю очками.