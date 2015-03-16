​Обнародован состав команды соперников сборной Азербайджана по футболу

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Мальты, которая 25 марта проведет с командой Грузии товарищескую встречу, а спустя три дня сыграет с Азербайджаном на отборочном матче ЕВРО-2016.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Мальты, главный тренер Пьетро Гедин пригласил на предстоящие игры 26 футболистов. Пятерым из них предоставлена возможность повторного выхода на футбольное поле на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

На II классификационном раунде Лиги чемпионов в июле прошлого года эти игроки сыграли против "Карабаха" в составе клуба "Валлетта".

Вратари: Джастин Хабер ("Биркиркара"), Генри Бонелло ("Хибернианс"), Гленн Заммит ("Слима");

Защитники: Андрей Агиус ("Хибернианс"), Стив Беззина ("Бальзан"), Стив Борг ("Валлетта"), Джонатан Каруана ("Валлетта"), Райан Камензули ("Биркиркара"), Клейтон Фаилла ("Гиберниас"), Юрген Писани ("Пиета"), Зак Мускат ("Биркиркара").

Полузащитники: Конор Борг ("Флориана"), Родерик Бриффа ("Валлетта"), Поль Фенеч ("Биркиркара"), Райян Фенеч ("Валлетта"), Берн Кристенсен ("Хибернианс"), Ровен Мускат ("Биркиркара"), Стив Писани ("Флориана"), Марк Скерри ("Слима").

Нападающие: Эндрю Коэн ("Хибернианс"), Альфред Эффионг ("Горми"), Жан Поль Фарруджа ("Хибернианс"), Джозеф Мбонг ("Хибернианс"), Андре Шембри ("Омония", Кипр).

Отметим, что матч между командами Азербайджана и Мальты начнется в 21:00.