​Нурлан Новрузов попросил прощения у клуба "Баку"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Баку" Нурлан Новрузов попросил у клуба прощения из-за заявлений в СМИ.

Об этом Report сообщил вице-президент клуба Яшар Сеидов.

По его словам, 22-летний нападающий пришел на базу клуба и встретился с ним: "Нурлан Новрузов признался, что сделанные им заявления в СМИ были необдуманными и попросил прощения. Учитывая его молодость и неопытность, мы решили простить Нурлана. Он перспективный футболист. С завтрашнего дня он присоединится к проводимому нами учебно-тренировочному сбору".

Официальный представитель клуба выразил особую признательность Report, отметив, что проблема была раздута СМИ: "Мое интервью, размещенное вашим агентством 10 января, сыграло важную роль в улаживании вопроса. С интервью ознакомилось и руководство АФФА и оказало помощь в решении проблемы. Выражаю признательность Report, другим печатным органам и руководству АФФА за поддержку нашего клуба и помощь в решении проблемы".

Напомним, что Нурлан Новрузов не участвовал на тренировках клуба, объясняя это неуплатой клубом его зарплаты в течение 15-ти месяцев. Он отмечал о намерении перейти в другую команду в статусе свободного агента. В клубе заявили, что Нурлана не допустят к тренировкам, пока тот не попросит прощения. За уход из клуба "Баку" требовал у Н.Новрузова компенсацию.