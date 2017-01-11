Новый трансфер "Нефтчи": Мне хотелось попасть в более сильную команду

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "До прихода сюда я собрал информацию о "Нефтчи". У меня хорошие отношения с выступавшим в команде Николасом Каналесом. Я получил у него необходимые сведения".

Об этом в заявлении Report сказал новый трансфер клуба "Нефтчи" Игнасио Эррера. По словам чилийского полузащитника, "черно-белые" являются командой со стажем и имеют цель: "Мне хотелось попасть в более сильную команду. Я хотел прийти в клуб, который стремится добиться большего. С этой точки зрения, сделал свой выбор в пользу "Нефтчи". Я знаю о намерениях команды. В кубке страны "Нефтчи" дошел до полуфинала и по мере возможности хочу завершить чемпионат на более высокой ступени. Мой новый клуб всегда вел борьбу за высокую ступень. Сейчас вновь наступило время борьбы".

30-летний спортсмен сказал, что проблем с адаптацией в "Нефтчи" нет: "В коллективе несколько новых футболистов. Каких-либо проблем с адаптацией у меня нет. Остается лишь сказать свое слово на поле. Верю, что достигну успеха и принесу команде пользу. Главное – успех команды, а не частные достижения".

Отметим, что "Нефтчи" заключил с Игнасио Эррера годовой контракт.