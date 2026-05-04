    МЧС Азербайджана призвало население к осторожности в связи с ухудшением погоды

    04 мая, 2026
    17:52
    МЧС Азербайджана призвало население к осторожности в связи с ухудшением погоды

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало население к осторожности в связи с ожидаемой в ряде районов страны ветреной и нестабильной погодой.

    Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

    По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, кратковременные селевые потоки в горных реках, грозы и усиление ветра.

    В связи с этим МЧС напомнило о необходимости соблюдать основные правила безопасности. В частности, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий и рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев.

    С учетом того, что сильный ветер может затруднить тушение пожаров, в подобных погодных условиях необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

    Кроме того, владельцам маломерных судов напомнили о запрете выхода в море при неблагоприятной погоде.

    В целях защиты от возможных селей и паводков рекомендуется избегать опасных участков, а при возникновении угрозы - немедленно подниматься на возвышенность.

    Для защиты от молнии следует отключить электроприборы от сети, воздержаться от использования телефонов - как стационарных, так и мобильных, - держаться подальше от линий электропередачи, громоотводов и антенн, не укрываться под высокими деревьями. Находясь в автомобиле, рекомендуется остановиться, закрыть окна и переждать грозу.

    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

