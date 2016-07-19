Новый трансфер "Габалы": Ответная встреча с МТК будет сложнее первого матча

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Несмотря на нашу победу на матче на вызде, мы не будем довольствоваться этим и продолжим борьбу и на игре в своем городе".

Как сообщает Report, об этом в интервью The Bush Chicken перед ответной встречей с венгерской командой МТК во II классификационном раунде Лиги Европы сказал футболист "Габалы" Тео Уилкс.

Забивший в новой команде 4 гола Уилкс заявил, что, выиграв на прошлой неделе в Венгрии со счетом 2:1, они произвели хорошее впечатление и добились победы.

Нападающий из Либерии подчеркнул, что они не намерены останавливаться до тех пор, пока не завершится ответная встреча: "Теперь мы будем играть дома и приступим к более сложной борьбе. Чтобы перейти в следующий этап, соперник должен одержать над нами победу. Поэтому он будет оказывать сильное давление. Мы должны верить в собственные силы и быть готовы к бою, чтобы перейти в следующий этап".

Отметим, что предстоящий 21 июля на Bakcell Arena матч между "Габалой" и МТК начнется в 21:00.