Новый президент ФИФА впервые посетит Азербайджан

© Getty

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Новый президент ФИФА Джанни Инфантино впервые посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, руководитель высшей футбольной организации примет участие в Исполнительном саммите ФИФА по футболу 21 ноября в Баку.

В мероприятии примут участие генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, руководители футбольных федераций стран, расположенных в регионе, близком к Азербайджану, а также руководящие лица национальных ассоциаций в составе различных конфедераций членов ФИФА. В список участников саммита входят футбольные федерации Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Бенина, Чада, Джибути, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Украины и России.