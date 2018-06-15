Новый главный тренер "Нефтчи": Будет трудно достичь цели

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "Двухлетний проект мне понравился. Футбольная общественность желает возвращения "Нефтчи" на высокие позиции. Мы намерены выполнить важные работы. Мы начали работать с 14 июня".

Как сообщает Report, об этом изданию TuttoMercatoWeb сказал новый главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин.

Итальянский специалист отметил, что цель - добиться лучших результатов, чем в последнем сезоне. Однако Бордин добавил, что это не главное:

"У меня с клубом двухлетний контракт. Добиться цели будет сложно. Есть важные команды, например, "Карабах" в последние годы добился больших успехов".

53-летний специалист рассказал о трансферных работах: "В связи с этим мы вместе работаем, смотрим игроков со спортивным директором. Сейчас у нас конкурентоспособная хорошая команда, но ее нужно укреплять. Для некоторых позиций проверяем новых игроков. Среди интересующих нас игроков есть и итальянцы. Это важно с языковой точки зрения".

Бордин не исключил возможности работы в будущем в Италии: "Если будет шанс, я смогу работать на родине. Мною интересовались, но я был на связи только с "Нефтчи". Этот клуб очень хотел меня. В Молдове я работал очень хорошо, мы достигли важных целей. Я надеюсь, что и в Азербайджане смогу это, а в будущем вернусь домой".

Бордин посчитал, что на чемпионате мира могут победить многие команды. Главный тренер сказал, что сборная Франции в хорошей форме, высоко оценил шанс России.

Отметим, что Роберто Бордин 8 июня подписал двухлетний контракт с бронзовым призером сезона 2017-2018 "Нефтчи".