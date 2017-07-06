Новый футболист "Карабаха": Постараюсь оправдать оказанное доверие

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "С первого же дня "Карабах" стал для меня также дорог, как и семья. Словно, я здесь уже долгое время. Я очень рад, что пришел сюда и сделаю для команды все, что в моих силах".

Как сообщает Report, об этом заявил новый футболист "Карабаха" Вильд-Дональд Герье в заявлении официальному сайту клуба.

28-летний полузащитник-гаитянин заявил, что постарается оправдать доверие: "Карабах" становится чемпионом в четвертый раз и уже 3 года играет в групповом раунде Лиги Европы. Я прекрасно понимаю это. Вне зависимости от команды, я всегда выходил на игру с целью победы и делал для этого все возможное. Мое главное превосходство в том, что я не люблю проигрывать. Где бы я ни был, боролся за победу. Если сегодня я пришел в "Карабах", постараюсь оправдать оказанное мне доверие".

Отметим, что футболист заключил с "Карабахом" двухлетний контракт.