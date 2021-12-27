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Новые рекорды в Премьер-лиге Англии

Новые рекорды в Премьер-лиге Англии 26 декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Кристал Пэлас". Хозяева одержали победу со счетом 3:0.
Футбол
27 декабря 2021 г. 09:24
Новые рекорды в Премьер-лиге Англии

26 декабря на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Кристал Пэлас". Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный аккаунт лиги в Twitter, "Тоттенхэм" не проигрывает в матчах Boxing Day уже 15 сезонов подряд, на счету команды 12 побед и 3 ничьих – это рекордный результат для Премьер лиги Англии.

В ещё одном матче 19-го тура АПЛ "Манчестер Сити" принимал "Лестер Сити" на стадионе "Этихад". Хозяева разгромно победили со счётом 6:3.

Эта встреча стала самой результативной в истории Boxing Day, ещё никогда команды не забивали на двоих 9 голов.

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