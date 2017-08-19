Норвежская сборная на матч с Азербайджаном выйдет с потерей

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Норвежская национальная команда в преддверии отборочных матчей чемпионата мира 2018 года со сборными Азербайджана и Германии столкнулась с потерей футболиста. Как сообщает Report, защищающий честь английского клуба "Халл Сити" Маркус Хенриксен выбыл из состава на 2 месяца.

Он получил травму ноги в домашнем матче IV тура Чемпионшипа с "Вульверхемптон", в котором они проиграли со счётом 2:3. Врачи сказали, что восстановление 25-летнего полузащитника займет до 6 недель времени. Хенриксен в этом году во второй раз получил травму. Игрок средней линии зимой не смог выйти на поле около 3 месяцев.

Отметим, что сборная Норвегии 1 сентября на домашнем поле встретится с Азербайджаном, а со сборной Германии сыграет 4 сентября в матче на выезде. Маркус Хенриксен был в составе команды на протяжении всего матча, проведенного со сборной Азербайджана 8 октября 2016 года на Бакинском олимпийском стадионе, в ходе которого Норвегия проиграла со счетом 0:1. После 6 туров в группе С Азербайджан с 7 очками занял 4-е место, Норвегия с 4 очками обосновалась на 5 позиции.