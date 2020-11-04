Ночь разгромов в Лиге Чемпионов

Завершился первый игровой день третьего тура Лиги Чемпионов УЕФА

Завершился первый игровой день третьего тура Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в 8 встречах дня было забито в общей сложности 35 голов.

"Локомотив" (Россия) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

"Шахтер" (Украина) - "Боруссия" (М, Германия) - 0:6

"Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия) - 2:6

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Интер" (Италия) - 3:2

"Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:0

"Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 3:0

"Аталанта" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5

"Митьюлланд" (Дания) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2