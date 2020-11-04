Çempionlar Liqasında darmadağınlar gecəsi

UEFA Çempionlar Liqasında III turun ilk oyun gününə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, gecənin 8 görüşündə qapılara ümumilikdə 35 qol vurulub. Matçlardan 5-i darmadağınla yekunlaşıb.
A qrupunda yarışın son qalibi Almaniya "Bavariya"sı Avstriyada "Zaltsburq"unu səfərdə 6:2 hesabı ilə yenərək, 9 xalla liderliyini davam etdirib. Qalib komandanın qollarından 2-ni Robert Levandovski vurub. Qrupun digər görüşündə "Lokomotiv" Rusiyada İspaniya "Atletiko"su ilə heç-heçə edib - 1:1.
B qrupunda "Real Madrid" ilk qələbəsini İspaniyada İtaliya "İnter"i üzərində qazanıb - 3:2. Qrupun digər oyununda "Şaxtyor" Ukraynada Almaniyanın "Borussiya" (Mönhenqladbax) komandasına 0:6 hesabı ilə uduzaraq, ilk məğlubiyyətlə üzləşib və liderliyini əldən verib.
C qrupunun hər iki görüşü eyni hesabla yekunlaşıb. ""Mançester Siti" İngiltərədə Yunanıstan "Olimpiakos"unu, "Portu" isə Portuqaliyada Fransa "Marsel"ini darmadağın edib - 3:0.
D qrupunda isə "Midtüllann" Danimarkada "Ayaks"a 1:2 hesabı ilə uduzaraq, ardıcıl üçüncü məğlubiyyətini alıb. İngiltərə "Liverpul"u isə İtaliyada "Atalanta"nı darmadağın edib - 5:0.
3 noyabr
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
A qrupu
21:55. “Lokomotiv” (Rusiya) – “Atletiko” (İspaniya) - 1:1
Qollar: Anton Mirançuk, 25 (pen.) - Xose Maria Ximenes, 18
00:00. “Zaltsburq” (Avstriya) – “Bavariya” (Almaniya) - 2:6
Qollar: Mergim Berişa, 4. Masaya Okuqava, 66 - Robert Levandovski, 21 (pen.); 88. Rasmus Kristensen, 44. Jerom Boatenq, 79. Leroy Sane, 83. Lukas Ernandes, 90+2
Xal durumu: “Bavariya” - 9, “Atletiko” - 4, “Lokomotiv” - 2, “Zaltsburq” - 1
B qrupu
21:55. “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) - 0:6
Qollar: Alassan Plea, 8; 26; 78. Valeri Bondar, 17 (öz qapısına). Rami Bensebaini, 44. Lars Ştindl, 65
00:00. “Real Madrid” (İspaniya) – “İnter” (İtaliya) - 3:2
Qollar: Kərim Benzema, 25. Serxio Ramos, 33. Rodriqo, 80 - Lautaro Martines, 35. İvan Perişiç, 68
Xal durumu: “Borussiya” M - 5, “Şaxtyor” - 4, “Real Madrid” - 4, “İnter” - 2
C qrupu
00:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 3:0
Qollar: Ferran Torres, 12. Qabriel Jezus, 81. Juan Kanselu, 90
00:00. “Portu” (Portuqaliya) – “Marsel” (Fransa) - 3:0
Qollar: Mussa Mareqa, 4. Serjiu Oliveyra, 28 (pen.). Luis Dias, 69
Xal durumu: “Mançester Siti” - 9, “Portu” - 6, “Olimpiakos” - 3, “Marsel” - 0
D qrupu
00:00. “Midtüllann” (Danimarka) – “Ayaks” (Niderland) - 1:2
Qollar: Anders Dreyer, 18 - Antoni, 1. Duşan Tadiç, 13
00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Liverpul” (İngiltərə) - 0:5
Qollar: Dioqu Jota, 16; 33; 54. Məhəmməd Salah, 47. Sadio Mane, 49
Xal durumu: “Liverpul” - 9, “Ayaks” - 4, “Atalanta” - 4, “Midtüllann” - 0.