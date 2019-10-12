​Никола Юрчевич: Ждем от сборной Азербайджана хорошей игры

"Это важный матч для обеих команд. У соперника есть шансы выйти на ЕВРО-2020, а мы хотим продолжить прогресс команды. С Уэльсом и Хорватией мы сыграли хорошо, обыграв Бахрейн. Важная была победа для нас. В команде три дисквалифицированных игрока, есть травмированные. Но я верю, что с нынешним составом можем сыграть хорошо. Несколько дней назад венгры проиграли Хорватии (0:3), но теперь на своем поле они будут сильными".

Как сообщает командированный в Будапешт сотрудник Report, об этом в преддверии отборочного матча ЕВРО-2020 по футболу против команды Венгрии, сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич.

"В последних матчах мы забиваем, и хочется продолжить эту серию. Нужно также прервать неудачную серию игр с Венгрией. Ведь этой команде всегда проигрывали. Если завтра добьемся хорошего результата, то куплю сувенир или венгерское вино. Что касается состава, то в нападении сыграет Агабала Рамазанов. Он заменит Махира Эмрели. Верю в него. Капитаном команды будет Гара Гараев, который находится в хорошей физической форме", - заявил 53-летний хорватский специалист.

Отборочный матч ЕВРО-2020 Венгрия - Азербайджан пройдет 13 октября на стадионе "Гроупама Арена" и начнется в 20:00.