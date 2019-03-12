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Никола Юрчевич пригласил в сборную Азербайджана выступающего в Германии футболиста

Футболист немецкого "Ауэ" Дмитрий Назаров приглашен в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, новый главный тренер сборной Никола Юрчевич пригласил 29-летнего нападающего для двух предстоящих матчей. 

Заранее можно было предположить, что в названном Н.Юрчевичем новом составе будут надевавший до этого форму немецкой команды "Пройссен" Руфат Дадашев и Рамиль Шейдаев из "Крылья Советов".  

Отметим, что 21 марта в первом туре отборочного цикла ЕВРО-2020 сборная Азербайджана будет гостем хорватской команды. Возглавляемый Н.Юрчевичем коллектив проведет 25 марта товарищескую встречу со сборной Литвы. 

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