Легионер "Нефтчи": Никогда не прощу себе, если моя семья подхватит этот вирус

"Я в Баку. Отправься я на Родину, был бы на карантине с родителями, сестрой и братом".

Об этом заявил Report футболист "Нефтчи" Дональд Герье.

Гаитянский полузащитник отметил, что большую часть дня проводит дома: "Утром я совершаю молитву, а затем приступаю к спортивным тренировкам. Позавтракав, мы идем в парк с детьми и, погуляв часок, возвращаемся домой. А дома мы с семьей играем в гаитянскую игру "Lago kache". Мы часто моем руки, не посещаем места скопления людей. Как бы ни было трудно, я стараюсь большую часть времени проводить дома. Не хочу, чтобы моя семья подхватила этот вирус, иначе никогда не прощу себе этого".