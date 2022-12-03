Нигерийский футболист "Кяпяз": "У нас нет иного пути, кроме победы"

"Мы настроены на хорошую игру и результат. В предыдущем туре мы были близки к победе, но удовлетворились одним очком. Поэтому сейчас у нас нет иного пути, кроме победы".

"Мы настроены на хорошую игру и результат. В предыдущем туре мы были близки к победе, но удовлетворились одним очком. Поэтому сейчас у нас нет иного пути, кроме победы".

Как сообщает Report, об этом нигерийский легионер "Кяпяз" Ахмед Айзая сказал пресс-службе клуба в связи с предстоящей игрой XVI тура Премьер-лиги против "Сумгайыта."

27-летний полузащитник рассказал о хорошей подготовке к матчу, который состоится 4 декабря на городском стадионе Гянджи: "Знаю, что наши болельщики ждут от нас только победы. У нас хороший коллектив. Потенциал команды позволяет занять более высокую позицию. Футболисты тоже уверены в себе. Благодаря этому игра будет хорошей"

Айзая также рассказал, что доволен своей игрой: "Я доволен своей игрой. Думаю, и болельщики мной довольны. Я здесь, чтобы достойно служить "Кяпяз" и делаю все возможное".

Отметим, что после 15 туров "Кяпяз" с 10 очками занимает 9-ю строчку в рейтинге чемпионата. Ахмед Айзая в составе гянджинского клуба провел 13 игр в Премьер-лиге и забил один гол.