​Немецкий клуб потратил больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская "Герта", представляющая чемпионат Германии, потратила больше всех в зимнее трансферное окно.

Как передает Report, согласно порталу Transfermarkt.de, в зимний трансферный период команду пополнили нападающий Кшиштоф Пёнтек за € 27 млн из "Милана", полузащитник Люка Тузар из "Лиона" за € 25 млн, оставшийся в аренде во Франции до конца сезона, вингер "Уотфорда" Доди Лукебакио за € 20 млн, форвард "РБ Лейпциг" Матеус Кунья, трансфер которого обошелся берлинцам в € 15 млн и опорный полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар за € 11 млн.

На этих игроков "Гертой" было потрачено € 78 млн, а средний возраст игроков составляет 22 года.

При этом команду покинуло 8 игроков, но на них берлинцы не заработали ничего, так как 7 из них ушли в аренду, а еще один покинул команду свободным агентом.

Второй командой по тратам в зимнее окно стал итальянский "Наполи", потративший € 65,5 млн на 10 игроков, а третьей – французский "Монако", который приобрел 9 игроков на сумму в € 62 млн.