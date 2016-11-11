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    Неймар забил 50-й мяч за сборную Бразилии и повторил достижение Пеле и Роналдо

    Пеле забил 77 голов в 91 встрече, Рональдо - 62 мяча за 98 игр, Ромарио - 55 голов за 70 матчей

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Бразилии по футболу Неймар забил 50-й гол в составе своей национальной команды.

    Как сообщает Report, он забил свой 50-й гол  в матче отборочного турнира на ЧМ-2018 против сборной Аргентины.

    В конце второго тайма Неймар оформил дубль, игра закончилась победой бразильской сборной со счетом 3:0.

    На данный момент в списке лучших бомбардиров Неймара обгоняют только Ромарио (55 голов за 70 матчей), Роналдо (62 мяча за 98 игр) и Пеле (77 голов в 91 встрече).

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