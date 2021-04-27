Неймар продлил контракт с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о переговорах по продлению контакта с французским клубом

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о переговорах по продлению контакта с французским клубом.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Ведём переговоры с ПСЖ. Мы не торопимся. Всё почти решено. Я спокоен, потому что действительно счастлив в ПСЖ. Что касается болельщиков, я больше всего жду момента, когда они вернутся на трибуны", — приводит слова Неймара RMC Sport.

Неймар перешёл в парижский клуб из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.