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    Неймар и Кавани чуть не подрались из-за бонуса лучшему бомбардиру

    Однако их разняли одноклубники

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Конфликт в раздевалке «ПСЖ» между нападающими команды Неймаром и Эдинсоном Кавани произошёл из-за денег.

    Как сообщает Report со ссылкой на L'Equipe, в контракте Кавани прописан пункт, согласно которому уругваец получит около €1 млн, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона.

    Отмечается, что в прошлых сезонах шведский нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович получал € 1,5 млн евро за первое место в списке бомбардиров.

    Ранее сообщалось, что Неймар и Кавани чуть не подрались в раздевалке после матча с «Лионом» (2:0), однако их разняли одноклубники — в частности, Тьяго Силва и Маркиньос.

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