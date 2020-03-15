​Неизвестные ограбили дом футболиста "Тоттенхэма"

Дом защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена подвергся ограблению во время матча Лиги чемпионов по футболу, в котором английский клуб в гостях уступил немецкому "Лейпцигу" (0:3).

Как передает Report, об этом сообщает британское издание Express.

Инцидент произошел 10 марта. По данным издания, четыре грабителя, вооруженных ножами и мачете, ворвались в дом бельгийца, где в этот момент находились его жена и двое детей. Никто из семьи Вертонгена не получил травм, отделавшись испугом. Полиция занимается поиском грабителей.

Вертонген выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, куда перешел из нидерландского "Аякса". Всего бельгийский защитник провел 311 матчей в составе лондонского клуба.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает восьмое место, набрав 41 очко после 29 матчей. В Лиге чемпионов нынешнего сезона лондонский клуб выбыл из борьбы в 1/8 финала, уступив "Лейпцигу" по сумме двух встреч (0:1, 0:3).