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Восстановление Премьер-лиги Азербайджана отложено на неопределенный срок

Неизвестна дата восстановления Премьер-лиги Азербайджана

© Report

Восстановление Премьер-лиги Азербайджана по футболу отложено до окончания карантинного периода.

Об этом Report сообщил начальник департамента по связям с общественностью и прессой Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгелдиев.

По его словам, в вопросе чемпионата будут приниматься шаги в соответствии с решением Кабмина: "Сейчас все закрыто. Период карантина пока что запланирован до 20 апреля. Мы будем действовать в соответствии с последним решением. Если срок особого карантинного режима продлится, восстановление чемпионата задержится".

А.Шахгелдиев подчеркнул, что невозможно дать клубам никакой информации о дате: "У нас нет информации закончится  карантин 20 апреля или нет. Мы будем действовать в соответствии с новым решением Кабмина".

Перерыв в Премьер-лиге Азербайджана должен был завершиться сегодня.

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