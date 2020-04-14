Восстановление Премьер-лиги Азербайджана отложено на неопределенный срок

© Report https://report.az/storage/news/601ca7b561597d78c12b3381865a1ed1/55ec911d-89c2-4250-bc89-d673ca275395_292.jpg

Восстановление Премьер-лиги Азербайджана по футболу отложено до окончания карантинного периода.

Об этом Report сообщил начальник департамента по связям с общественностью и прессой Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгелдиев.

По его словам, в вопросе чемпионата будут приниматься шаги в соответствии с решением Кабмина: "Сейчас все закрыто. Период карантина пока что запланирован до 20 апреля. Мы будем действовать в соответствии с последним решением. Если срок особого карантинного режима продлится, восстановление чемпионата задержится".

А.Шахгелдиев подчеркнул, что невозможно дать клубам никакой информации о дате: "У нас нет информации закончится карантин 20 апреля или нет. Мы будем действовать в соответствии с новым решением Кабмина".

Перерыв в Премьер-лиге Азербайджана должен был завершиться сегодня.