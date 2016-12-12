Клуб "Нефтчи" выйдет на матч с "Зиря" с потерями

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Скорее всего, получивший травму футболист клуба "Нефтчи" Джавид Имамвердиев пропустит первый матч с "Зиря" 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, продолжающий лечение поврежденной ноги полузащитник надеется, что выздоровеет до матча с АЗАЛом в Премьер-лиги Азербайджана.

Получивший травму ноги и продолжающий лечение защитник "Зиря" Махир Шукюров также пропустит первый матч. Он так же, как и товарищ по команде, должен восстановить здоровье до матча с клубом АЗАЛ. Футболисту Аразу Абдуллаеву также придется пропустить матч с "Зиря". Капитан команды повредил правую ногу, лечение пока продолжается. Он продолжит подготовку к матчу с клубом АЗАЛ.

Получивший травму левой ноги футболист Жонас Пессалли будет выступать против "Зиря".

Другой травмированный футболист Магсад Исаев лечит поврежденную левую ногу. Его участие на матче с "Зиря" пока под вопросом.