"Нефтчи" расторгнул контракт с футболистом

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Нефтчи" расстался с футболистом Рашадом Эюбовым.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, столичный клуб по обоюдному согласию сторон расторгнул контракт с 26-летним полузащитником.
Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.
Отметим, что Рашад Эюбов перешел в "Нефтчи" из "Сумгайыта" в начале сезона. В составе команды он участвовал в 6 матчах.
Təbriz QuliyevАвтор новости