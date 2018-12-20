"Нефтчи" расторгнул контракт с футболистом

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Нефтчи" расстался с футболистом Рашадом Эюбовым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, столичный клуб по обоюдному согласию сторон расторгнул контракт с 26-летним полузащитником.

Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что Рашад Эюбов перешел в "Нефтчи" из "Сумгайыта" в начале сезона. В составе команды он участвовал в 6 матчах.