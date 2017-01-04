"Нефтчи" приступил к учебно-тренировочному сбору в Анталии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сегодня клуб "Нефтчи" отправился на учебно-тренировочные сборы в Анталию.

Как сообщил Report главный менеджер клуба Ислам Аббасов, члены команды разместились в одном из отелей в поселке Белек.

Он заявил, что из новых трансферов вместе с командой будут Намик Алескеров и Георгий Наваловский, и добавил, что Игнасио Эррера и Зденек Фолпрехт пока не присоединились к команде.

И.Аббасов добавил, что пока не уточнено, будет ли произведен трансфер в "Нефтчи" выступающего в украинской команде "Сталь" защитника сборной Азербайджана Павла Пашаева.

Отметим, что в рамках подготовительного процесса первый проверочный матч "Нефтчи" пройдет 8 января против турецкого "Сивасспор".

15 января соперниками команды станут албанский клуб "Кукеси", на следующий день – российский "Тосно", а 18 января – российский "Терек".