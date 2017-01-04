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    "Нефтчи" приступил к учебно-тренировочному сбору в Анталии

    Вместе с командой уехали новые трансферы Намик Алескеров и Георгий Наваловский

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сегодня клуб "Нефтчи" отправился на учебно-тренировочные сборы в Анталию.

    Как сообщил Report главный менеджер клуба Ислам Аббасов, члены команды разместились в одном из отелей в поселке Белек.

    Он заявил, что из новых трансферов вместе с командой будут Намик Алескеров и Георгий Наваловский, и добавил, что Игнасио Эррера и Зденек Фолпрехт пока не присоединились к команде.

    И.Аббасов добавил, что пока не уточнено, будет ли произведен трансфер в "Нефтчи" выступающего в украинской команде "Сталь" защитника сборной Азербайджана Павла Пашаева.

    Отметим, что в рамках подготовительного процесса первый проверочный матч "Нефтчи" пройдет 8 января против турецкого "Сивасспор".

    15 января соперниками команды станут албанский клуб "Кукеси", на следующий день – российский "Тосно", а 18 января – российский "Терек". 

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