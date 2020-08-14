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"Нефтчи" одержал победу в преддверии начала сезона

"Нефтчи" одержал победу в преддверии начала сезона "Нефтчи" и "Габала", продолжающие подготовку к сезону 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги, проверили свои силы в контрольном матче
Футбол
14 августа 2020 г. 22:21
Нефтчи одержал победу в преддверии начала сезона

"Нефтчи" и "Габала", продолжающие подготовку к сезону 2020/2021 азербайджанской Премьер-лиги, проверили свои силы в контрольном матче.

Как передает Report, противостояние на Bakcell Arena завершилось победой "черно-белых".

Бакинцы первыми открыли счет во встрече. Отличился гвинейский полузащитник Мамаду Кане. "Габала" ответила голом французского форварда Николаса Райселла. Однако в концовке матча новичок "нефтяников" Юсуф Лавал забил победный мяч.

Отметим, что новый сезон Премьер-лиги стартует 21 августа. В этот день "Нефтчи" проведет первый матч чемпионата против "Сабаила". "Габала" же 23 августа примет "Зиря".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Qəbələ"ni məğlub etdi

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