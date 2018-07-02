"Нефтчи" обыграл команду Боснии и Герцеговины с большой разницей в счете

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Болу клуб "Нефтчи" вышел сегодня на третий проверочный матч.
Как сообщает Report, команда встретилась с командой "Челик" Боснии и Герцеговины.
Встреча завершилась победой "Нефтчи" - 4:1.
Отметим, что 30 июня "Челик" обыграл "Кешля" со счетом 2:0. С тем же счетом "Нефтчи" одержал победу над македонским "Шкупи" и румынским "Дунарья Калараши".
Проверочный матч
2 июля
18:00. "Нефтчи" - "Челик" 4:1
Голы: Эмин Махмудов, 14. Рахман Гаджиев, 18. 34 (пенальти). Намик Алескеров, 60.
Последний проверочный матч "Нефтчи" проведет 5 июля против румынского "Политехника".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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