"Нефтчи" обыграл команду Боснии и Герцеговины с большой разницей в счете

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Находящийся на учебно-тренировочном сборе в турецком регионе Болу клуб "Нефтчи" вышел сегодня на третий проверочный матч.

Как сообщает Report, команда встретилась с командой "Челик" Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась победой "Нефтчи" - 4:1.

Отметим, что 30 июня "Челик" обыграл "Кешля" со счетом 2:0. С тем же счетом "Нефтчи" одержал победу над македонским "Шкупи" и румынским "Дунарья Калараши".

Проверочный матч

2 июля

18:00. "Нефтчи" - "Челик" 4:1

Голы: Эмин Махмудов, 14. Рахман Гаджиев, 18. 34 (пенальти). Намик Алескеров, 60.

Последний проверочный матч "Нефтчи" проведет 5 июля против румынского "Политехника".