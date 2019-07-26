Черевченко: "Не смогли выйти выйти из-под прессинга "Нефтчи" с первых минут матча"

"Многое не получилось. Не смогли выйти выйти из-под прессинга противника с первых минут матча".

Как передаёт корреспондент Report, об этом заявил главный тренер тульского клуба "Арсенал" Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции по итогам домашнего поражения со счётом 0:1 от бакинского "Нефтчи" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

По его словам, команда всё ещё сохранила шансы пройти в следующий раунд.

"Нефтчи" отлично сыграл в обороне. Они закрыли наших футболистов. Проиграли, так вышло. Но есть ответный матч. Даже если бы встреча закончилась со счётом 0:0, нам пришлось забивать в ответном матче на выезде. "Нефтчи" каждый год претендует на участие в еврокубках, у них большой опыт. В первые 5 минут мы не могли выйти со своей половины поля. Противник очень хорошо прессинговал. Мы были готовы к этому, но не получилось. Мы проиграли все вместе. Не будем приписывать поражение футболистам или тренеру", - заявил Черевченко.