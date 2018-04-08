Названы судьи на матчи "Рома" "Барселона" и "МС" "Ливерпуль" в 1/4 финала ЛЧ

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны бригады арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Барселона» и «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч «Рома» – «Барселона» обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Его помощниками будут Николя Дано и Сириль Грингор. Четвёртым рефери будет Хишам Закрани, а дополнительными помощниками судьи – Рюдди Бюке и Николя Ренвий.

Игру «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помощники судьи – Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвёртый рефери – Теодоро Собрино. Дополнительными помощниками арбитра будут Карлос дель Серро и Алехандро Эрнандес.

Обе встречи состоятся во вторник, 10 апреля.