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    Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    Победитель определится на сайте УЕФА путем голосования

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, список из восьми игроков составлен по итогам IV тура.

    В список вошли Деле Алли ("Тоттенхем", Англия), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия), Марлос ("Шахтер", Украина), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Стефан Эль-Шаарави ("Рома", Италия), Левен Курзава (ПСЖ, Франция), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Алан Дзагоев (ЦСКА, Россия).

    Отметим, что победитель определится на сайте УЕФА путем голосования

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