Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, список из восьми игроков составлен по итогам IV тура.

В список вошли Деле Алли ("Тоттенхем", Англия), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия), Марлос ("Шахтер", Украина), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Стефан Эль-Шаарави ("Рома", Италия), Левен Курзава (ПСЖ, Франция), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Алан Дзагоев (ЦСКА, Россия).

Отметим, что победитель определится на сайте УЕФА путем голосования