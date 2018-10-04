Названы претенденты на лучший гол и звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Названы четыре претендента на лучший гол недели и звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, по итогам второго тура в список на звание лучшего футболиста попали форвард "Ювентуса" Пауло Дибала, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, форвард "Ромы" Эдин Джеко и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Среди претендентов на лучший гол оказались форвард "Ювентуса" Пауло Дибала, автор гола в ворота "Янг Бойз" (3:0), Неймар ("Пари Сен-Жермен") – гол в матче с "Црвеной Звездой" (6:1), Арно Грёневельд ("Брюгге") и его мяч, забитый в ворота "Атлетико" (1:3), Иван Ракитич ("Барселона") – гол во встрече с "Тоттенхэм Хотспур" (4:2).

Отметим, что голосование открыто на официальном сайте УЕФА.