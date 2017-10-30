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    Названы дата и место очередного заседания Исполнительного комитета АФФА

    Здесь пройдут обсуждения, связанные с кандидатами на должность главного тренера национальной команды Азербайджана
    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Названа дата очередного заседания Исполнительного комитета АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, заседание пройдет 3 ноября на Бакинском олимпийском стадионе.

    Здесь пройдут обсуждения, связанные с кандидатами на должность главного тренера национальной команды Азербайджана.

    Отметим, что АФФА заявила, что не продлит контракт с нынешним главным тренером Робертом Просинечки. 

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