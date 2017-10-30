Названы дата и место очередного заседания Исполнительного комитета АФФА

Здесь пройдут обсуждения, связанные с кандидатами на должность главного тренера национальной команды Азербайджана

30 октября, 2017 17:44

© Report https://report.az/storage/news/5fd0f6e41c25a928bf0de14cb3e56329/15adf62e-d9a3-45d0-8b57-64a38c3c8ec0_292.jpg Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Названа дата очередного заседания Исполнительного комитета АФФА. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, заседание пройдет 3 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Здесь пройдут обсуждения, связанные с кандидатами на должность главного тренера национальной команды Азербайджана. Отметим, что АФФА заявила, что не продлит контракт с нынешним главным тренером Робертом Просинечки.