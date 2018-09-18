Названо время матча "Карабах" - "Габала"

Определилось расписание матчей V тура в Премьер-лиге Азербайджана

18 сентября, 2018 12:57

https://report.az/storage/news/f8127ced4e08f9d8d83f9d84c8cd236e/149794fb-d98b-44af-818e-3aa32c1bbe03_292.jpg Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей V тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, тур охватит два дня. Считающийся центральной встречей матч "Карабах" - "Габала" начнется 23 сентября в 20:30. 22 сентября (суббота) 18:30. "Сабаиль" - "Сабах" "Bayıl Arena" 20:30. "Зиря" - "Нефтчи" "Dalğa Arena" 23 сентября (воскресенье) 18:30. "Кешля" - "Сумгайыт" "ASK Arena" 20:30. "Карабах" - "Габала" "Azersun Arena" Отметим, что все встречи будут транслироваться каналом CBC Sport.

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