 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названо время матча "Карабах" - "Габала"

    Определилось расписание матчей V тура в Премьер-лиге Азербайджана

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей V тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, тур охватит два дня. 

    Считающийся центральной встречей матч "Карабах" - "Габала" начнется 23 сентября в 20:30.

    22 сентября (суббота)

    18:30. "Сабаиль" - "Сабах" 

    "Bayıl Arena"

    20:30. "Зиря" - "Нефтчи" 

    "Dalğa Arena"

    23 сентября (воскресенье)

    18:30. "Кешля" - "Сумгайыт"  

    "ASK Arena"

    20:30. "Карабах" - "Габала" 

    "Azersun Arena"

    Отметим, что все встречи будут транслироваться каналом CBC Sport.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi