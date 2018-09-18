Названо время матча "Карабах" - "Габала"

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей V тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Профессиональной футбольной лиги, тур охватит два дня.
Считающийся центральной встречей матч "Карабах" - "Габала" начнется 23 сентября в 20:30.
22 сентября (суббота)
18:30. "Сабаиль" - "Сабах"
"Bayıl Arena"
20:30. "Зиря" - "Нефтчи"
"Dalğa Arena"
23 сентября (воскресенье)
18:30. "Кешля" - "Сумгайыт"
"ASK Arena"
20:30. "Карабах" - "Габала"
"Azersun Arena"
Отметим, что все встречи будут транслироваться каналом CBC Sport.
Təbriz QuliyevАвтор новости