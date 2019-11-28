​Названы стартовые составы "Севильи" и "Карабаха"

Стали известны стартовые составы испанской "Севильи" и азербайджанского "Карабаха", которые встретятся между собой в V туре группы A Лиги Европы по футболу.

Как передает Report, с первых минут матча на поле выйдут следующие футболисты:

"Севилья": Яссин Буну, Алехандро Посо, Даниэл Каррису (к), Серхи Гомес, Серхио Эскудеро, Рони Лопес, Неманья Гудель, Оливер Торрес, Мунир, Чичарито, Мунас Даббур.

"Карабах": Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Аббас Гусейнов, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Абделла Зубир, Хайме Ромеро.

Отметим, что игра пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и начнется в 00:00 по бакинскому времени.