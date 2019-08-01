Названы стартовые составы "Нефтчи" и "Арсенала"

Пройдет текстовый livescore ответного матча II квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и российским "Арсеналом".

Как сообщает Report, команды выйдут на игровое поле в следующем составе:

"Нефтчи": 1. Салахат Агаев, 5. Антон Кривоцюк, 6. Воислав Станкович, 8. Эмин Махмудов (к), 20. Дарио Фредерико, 19. Рауф Алиев, 25. Кирилл Петров, 26. Омар Булудов, 28. Стивен Жозеф-Монроз, 36. Мамаду Кане, 93. Сони Мустивар.

"Арсенал": 36. Михаил Левашов, 6. Максим Беляев, 8. Гиа Григалава, 9. Кирилл Комбаров (к), 11. Сергей Ткачев, 20. Горан Чаушич, 21. Виктор Альварес, 22. Даниил Лисовой, 23. Игорь Горбатенко, 48. Евгений Луценко, 70. Георгий Костадинов.

Отметим, что встреча начнется сегодня в 21:00. На состоявшемся в Туле первом матче "Нефтчи" выиграл со счетом 1:0.