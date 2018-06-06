Названа вероятная прибыль "Карабаха" от Лиги чемпионов в сезоне 2018/2019

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовала схему распределения прибыли в Лиге чемпионов УЕФА-2018/19 и назвала размеры выплат солидарности за отборочные раунды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, валовый доход от Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, Лиги Европы УЕФА-2018/19 и Суперкубка УЕФА-2018 оценивается примерно в 3,25 млрд евро.

Из этой суммы для покрытия организационных расходов, связанных с проведением соревнований, будут вычтены 295 млн, а 7% (227,5 млн) пойдет на выплаты солидарности. Из оставшейся суммы в размере 2,73 млрд 6,5% будет зарезервировано для европейского футбола и останется в УЕФА, а остальные 93,5% будут распределены среди клубов, участвующих в турнирах.

Основываясь на упомянутом выше прогнозируемом доходе и схеме распределения выплат, общий размер выплат участникам еврокубков в сезоне 2018/19 составит 2,55 млрд евро. Из них 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро пойдут клубам Лиги Европы. Кроме того, из общей доли участников Лиги чемпионов будут сделаны следующие выплаты:

50 млн евро в общую долю участников Лиги Европы; 10 млн евро субсидий на выплаты солидарности клубам, которые в сезоне 2018/19 вылетят в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига чемпионов УЕФА

Выплаты участникам раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Между участниками раунда плей-офф будет распределено 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн. Для победителей специальных выплат не предусмотрено, зато они получат выплаты за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Выплаты участникам Лиги чемпионов УЕФА (от группового этапа до финала)

Прогнозируемая сумма (1,95 млрд).

Общие выплаты клубам делятся на четыре категории: 25% - первоначальные выплаты (488 млн); 30% - фиксированные выплаты за результаты (585 млн); 30% - выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 млн); 15% - выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 млн).

Первоначальные выплаты (488 млн)

Выплата всем 32 клубам группового этапа составит 15,25 млн.

Фиксированные выплаты (585 млн)

Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью - 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Выплаты участникам плей-офф: выход в 1/8 финала: по 9,5 млн; выход в 1/4 финала: по 10,5 млн; выход в 1/2 финала: по 12 млн; выход в финал: по 15 млн; победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн; участники матча за Суперкубок УЕФА-2018 получат еще по 3,5 млн, а победитель - дополнительно 1 млн.

Выплаты на основе рейтинга (585 млн)

Новый рейтинг рассчитан на основе выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Сумма в 585 млн разбита на "доли коэффициентов", каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).

Клубный рейтинг УЕФА

Маркетинговый пул (292 млн)

Эта предполагаемая сумма будет распределена согласно удельному весу каждого телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими данную ассоциацию.

4 клуба 3 клуба 2 клуба 1 клуб Чемпион 40% 45% 55% 100% Второе место 30% 35% 45% Третье место 20% 20% Четвертое место 10%

Выплаты из маркетингового пула для каждого клуба зависят от пяти факторов:

1) фактическая итоговая сумма маркетингового пула. 2) состав участников Лиги чемпионов-2018/19. 3) число клубов каждой ассоциации в Лиге чемпионов-2018/19. 4) место, которое участники Лиги чемпионов-2018/19 заняли в предыдущем чемпионате страны. 5) результаты каждого клуба в Лиге чемпионов-2018/19.

Выплаты солидарности

Выплаты солидарности за участие в квалификации клубных турниров УЕФА

Согласно новой системе распределения, сумма составит 107,5 млн.

Лига чемпионов: Путь чемпионов и Путь представителей лиг

Каждый чемпион страны, который не попадает в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, в дополнение к призовым за участие в каждом отборочном раунде получит 260 тысяч евро.

Все участники квалификации Лиги чемпионов, не дошедшие до раунда плей-офф, получат: за участие в предварительном раунде - 230 000 евро; за участие в первом отборочном раунде - 280 000 евро; за участие во втором отборочном раунде - 380 000 евро; за участие в третьем отборочном раунде - 480 000 евро (только клубы из Пути чемпионов, поскольку клубы из Пути представителей лиг, выбывшие в этом раунде, автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы УЕФА и получают призовые этого турнира). Для раунда плей-офф выплаты солидарности не предусмотрены, поскольку клубы получают призовые за участие в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Выплаты солидарности клубам, которые не квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА/Лиги Европы УЕФА

Выплаты солидарности клубам, не вышедшим в еврокубки, реализуются через национальные ассоциации и/или лиги. Эти команды получат 4% от общих доходов двух турниров.

Прогнозируется, что национальные ассоциации и/или лиги получат в сумме 130 млн для распределения среди клубов.

Отметим, что в Лиге чемпионов Азербайджан представит победитель Премьер-лиги - "Карабах".

Общая прибыль агдамского клуба, ведущего борьбу в групповом этапе ЛЧ в сезоне 2017/2018, составила 32 млн манатов.