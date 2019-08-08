Назван стартовый состав "Нефтчи" и "Бней Иегуда"

Назван стартовый состав первого матча III квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и израильским "Бней Иегудой".

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Нефтчи": 1. Салахат Агаев, 5. Антон Кривоцюк, 6. Воислав Станкович, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Дарио Фредерико, 19. Рауф Алиев, 25. Кирилл Петров, 26. Омар Булудов, 28. Стивен Жозеф-Монроз, 11. Вангелис Плателлас, 93. Сони Мустивар.

"Бней Иегуда": 1.Эмилиюс Зубас, 3. Дин Мори (к), 5. Даниэль Фельцер, 6. Амир Рустом, 8. Шай Мазор, 9. Дор Ян, 11. Мохаммад Гадир, 16. Авишай Коэн, 19. Исмаила Соро, 21. Тамби Сагас, 24. Альбан Пниши.

Отметим, что сегодняшняя встреча на стадионе "Bakcell Arena" начнется в 21:00. Ответный матч пройдет через неделю в Израиле.