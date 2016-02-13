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    Назван лучший вратарь в истории футбола

    Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарем, Лев Яшин занял третье место

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Журнал France Football провел голосование среди читателей на выбор лучшего вратаря в истории футбола. 

    Как сообщает Report, лучшим вратарем признан голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон. Он получил 44% голосов. Второе место занял бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бартез, набрав 17% голосов. Третью строчку поделили легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин и экс-вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан (7%).

    Отметим, что в опросе на официальном сайте журнала приняли участие 24 548 человек.

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