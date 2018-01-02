Назван лучший футболист года 

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом 2017 года.
Как сообщает Report, 30-летний форвард возглавил рейтинг 100 лучших футболистов мира 2017 года по версии издания Marca.
Аргентинец набрал 56% голосов читателей и опередил нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, за которого проголосовало всего 25%. Третьим в списке стал другой футболист "Реала" Иско Аларкон, получивший 6% голосов.
Отметим, что в 2017 году Месси забил в общей сложности 54 гола.
Şamo QuliyevАвтор новости