Назван лучший футболист года 

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим футболистом 2017 года.

Как сообщает Report, 30-летний форвард возглавил рейтинг 100 лучших футболистов мира 2017 года по версии издания Marca.

Аргентинец набрал 56% голосов читателей и опередил нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, за которого проголосовало всего 25%. Третьим в списке стал другой футболист "Реала" Иско Аларкон, получивший 6% голосов.

Отметим, что в 2017 году Месси забил в общей сложности 54 гола.