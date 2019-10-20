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Назван автор гимна чемпионата Европы 2020 года по футболу

Назван автор гимна чемпионата Европы 2020 года по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал голландского музыканта Мартина Гаррикса автором официального гимна чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Мартин Гаррикс принимал участие в музыкальном сопровождении церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года. В том же году он выступил на Гран-при Японии - этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Я очень горжусь возможностью объявить, что я записал гимн чемпионата Европы по футболу 2020 года, с нетерпением жду момента, когда вы все сможете его услышать", - написал 23-летний Гаррикс в своем Twitter.

Официальную песню Евро-2020 и певца, который ее споет, представят весной. Оба музыканта впервые исполнят песню в полном объеме на церемонии открытия турнира на стадионе "Олимпико" в Риме 12 июня 2020 года.

Гаррикс трижды признавался лучшим диджеем мира по версии британского журнала DJ Magazine (2016, 2017, 2018).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Лондоне, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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