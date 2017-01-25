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    Назначен новый глава судейского комитета Российского футбольного союза

    Он сменил Николая Левникова

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета Российского футбольного союза.

    Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил первый вице-президент РФС Никита Симонян. 

    Ранее данный пост занимал Николай Левников, который на данный момент работает в Казахстане в качестве руководителя судейского департамента Федерации футбола страны.

    Отметим, что Андрей Бутенко стал арбитром в 1976 году. В 1998 году признан лучшим судьей России.  62-летний специалист также был инспектором департамента судейства и инспектирования.

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