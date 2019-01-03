Навас продлил соглашение с "Реалом" до 2021 года

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Marca.

По новому соглашению 32-летний вратарь будет получать по € 5 млн в год.

Навас потерял место в основном составе «Реала» после перехода в клуб голкипера Тибо Куртуа из лондонского «Челси» минувшим летом. После того как «сливочных» возглавил Сантьяго Солари, игровое время Кейлора уменьшилось ещё больше.

В нынешнем сезоне Навас принял участие в трёх матчах в Лиге чемпионов, а также провёл по две игры в испанской Примере и Кубке Испании.