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    Навас продлил соглашение с "Реалом" до 2021 года

    Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Marca.

    По новому соглашению 32-летний вратарь будет получать по € 5 млн в год.

    Навас потерял место в основном составе «Реала» после перехода в клуб голкипера Тибо Куртуа из лондонского «Челси» минувшим летом. После того как «сливочных» возглавил Сантьяго Солари, игровое время Кейлора уменьшилось ещё больше.

    В нынешнем сезоне Навас принял участие в трёх матчах в Лиге чемпионов, а также провёл по две игры в испанской Примере и Кубке Испании.

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