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Наставник сборной Ирландии: Удар Махмудова стал для нас смертельным

Наставник сборной Ирландии: Удар Махмудова стал для нас смертельным Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч против команды Азербайджана в рамка отборочного раунда чемпионата мира по футболу, завершившийся ничьей (1:1)
Футбол
5 сентября 2021 г. 00:09
Наставник сборной Ирландии: Удар Махмудова стал для нас смертельным
Стивен Кенни

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч против команды Азербайджана в рамка отборочного раунда чемпионата мира по футболу, завершившийся ничьей (1:1), передает Report.

По мнению 50-летнего специалиста, у ирландской сборной было много шансов завершить игру с иным счетом.

"Эта была встреча, которую мы могли завершить со счетом 3:1 или 4:1. Мы не смогли победить и считаем себя виноватыми в этом", - сказал он на пресс-конференции после игры.

В тоже время С.Кенни добавил, что пропущенного от Эмина Махмудова гола можно было бы избежать.

"Мы и раньше видели, как он забивал подобные голы. Мы должны были его закрыть, но не смогли. Удар Махмудова стал для нас смертельным", - заключил тренер.

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Версия на азербайджанском языке İrlandiya millisinin baş məşqçisi: "Emin Mahmudovun zərbəsi öldürücü idi"

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