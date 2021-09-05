Наставник сборной Ирландии: Удар Махмудова стал для нас смертельным

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч против команды Азербайджана в рамка отборочного раунда чемпионата мира по футболу, завершившийся ничьей (1:1)

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни прокомментировал матч против команды Азербайджана в рамка отборочного раунда чемпионата мира по футболу, завершившийся ничьей (1:1), передает Report.

По мнению 50-летнего специалиста, у ирландской сборной было много шансов завершить игру с иным счетом.

"Эта была встреча, которую мы могли завершить со счетом 3:1 или 4:1. Мы не смогли победить и считаем себя виноватыми в этом", - сказал он на пресс-конференции после игры.

В тоже время С.Кенни добавил, что пропущенного от Эмина Махмудова гола можно было бы избежать.

"Мы и раньше видели, как он забивал подобные голы. Мы должны были его закрыть, но не смогли. Удар Махмудова стал для нас смертельным", - заключил тренер.