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Наставник сборной Ирландии: Азербайджан - опасная команда

Наставник сборной Ирландии: Азербайджан - опасная команда "Мы добились хорошего результата на выезде. Сборная Азербайджан - опасная команда, а победа в гостях дорогого стоит".
Футбол
9 октября 2021 г. 22:32
Наставник сборной Ирландии: Азербайджан - опасная команда
Стивен Кенни

"Мы добились хорошего результата на выезде. Сборная Азербайджан - опасная команда, а победа в гостях дорогого стоит".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Ирландии по футболу Стивен Кенни после победы в матче 6-го тура группы A отборочного раунда на ЧМ-2022 над командой Азербайджана в Баку (3:0).

"Эта игра была важна для нас. Два первых мяча облегчили нам задачу. После перерыва изменили тактику и стали играть более умно. Соперник больше владел мячом после перерыва. Но в атаке мы играли лучше и создали немало голевых эпизодов. Третий гол могли забить и раньше. В целом, мы провели отличный матч и одержали заслуженную игру. После ничьей с Азербайджаном в Дублине нас много критиковали. Тогда мы сыграли слабо. Но в последних трех встречах стали прибавлять", - заявил Кенни.

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Версия на азербайджанском языке Stiven Kenni: "Azərbaycan millisi çox təhlükəli rəqibdir"

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