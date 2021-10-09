Наставник сборной Ирландии: Азербайджан - опасная команда

"Мы добились хорошего результата на выезде. Сборная Азербайджан - опасная команда, а победа в гостях дорогого стоит".

"Мы добились хорошего результата на выезде. Сборная Азербайджан - опасная команда, а победа в гостях дорогого стоит".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Ирландии по футболу Стивен Кенни после победы в матче 6-го тура группы A отборочного раунда на ЧМ-2022 над командой Азербайджана в Баку (3:0).

"Эта игра была важна для нас. Два первых мяча облегчили нам задачу. После перерыва изменили тактику и стали играть более умно. Соперник больше владел мячом после перерыва. Но в атаке мы играли лучше и создали немало голевых эпизодов. Третий гол могли забить и раньше. В целом, мы провели отличный матч и одержали заслуженную игру. После ничьей с Азербайджаном в Дублине нас много критиковали. Тогда мы сыграли слабо. Но в последних трех встречах стали прибавлять", - заявил Кенни.