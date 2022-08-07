Наставник "Нефтчи": Сейчас довольно сложный период для команды

«Рад, что взяли важные три очка. Сейчас довольно сложный период для команды. Сегодня с первых минут выпустили игроков второго состава, они должны получить опыт. Главное внимание - выход в следующий этап еврокубков.

"Рад, что взяли важные три очка. Сейчас довольно сложный период для команды. Сегодня с первых минут выпустили игроков второго состава, они должны получить опыт. Главное внимание - выход в следующий этап еврокубков".

Как передает Report, об этом после победы над "Шамаха" (1:0) в стартовом матче Премьер-лиги Азербайджана по футболу заявил главный тренер бакинского "Нефтчи" Лауренциу Регекампф.

"Обидно, что потеряли вратаря. Надеюсь, Агиль побыстрее вернется на поле. Пока не знаю, в каком он состоянии. После игры увидел, что у него сломан нос. У нас два голкипера, это плохо. Поздравляю команду с победой.

В перерыве сказал ребятам, что они должны больше трудиться и много атаковать. Команда действовала агрессивно. Думаю, ребята будут еще прибавлять. Оценить игру Мерта Челика не хочу. Мы были в курсе его игры и поэтому вернули. Если хотим попасть в группу Лиги конференций, то все футболисты должны играть", - отметил 46-летний специалист.